Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurul sonrası başkan seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, TÜPRAŞ Stadyumu Moda Merkezi’nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Mazbata töreninin ardından ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilerek yeni dönemin yol haritası çizildi.

Mazbata töreninin ardından yapılan toplantıda yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

- İkinci Başkan: Hakan Daltaban

- Asbaşkanlar: Murat Kılıç, Kaan Kasacı

- Genel Sekreter: Uğur Fora

- Sayman: Çağatay Abraş

Başkan Serdal Adalı, toplantıda yaptığı açıklamada, "Seçim döneminde verdiğimiz sözlerin arkasında durarak, israf edilen her kuruşun hesabını soracağız ve Beşiktaş'ın adını yeniden başarılarla anılacak hale getireceğiz" dedi.

İlk hedef: şeffaflık ve hesap verebilirlik

Beşiktaş yönetiminden yapılan açıklamada, son bir yılın detaylı bir şekilde inceleneceği ve bu süreçte uluslararası denetim şirketleriyle çalışılacağı belirtildi. Yönetim kurulunun ilk kararının, kulübün maddi zararlarının tespiti ve sorumlulardan hesap sorulması olduğu ifade edildi.

Yönetim ayrıca, kulübün skandallarla anılmasının önüne geçmek ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek için hukuki ve kurumsal adımlar atılacağını vurguladı.