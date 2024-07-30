Yeni sezon öncesi transferlere devam eden Beşiktaş'ta şok ayrılık yaşandı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği iki oyuncu Ante Rebic ile Ajdin Hasic'in sözleşmeleri feshedildi.

Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamayı hedeflerken, takımdaki revizyon çalışmalarına devam ediyor. Kadrodaki yabancı oyuncu sayısının fazlalılığından kaynaklı, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl ve Onur Bulut'un ardından Ante Rebic ve Ajdin Hasic ile de yollar ayrıldı. Geçen sezon Milan'dan transfer edilen Rebic, performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Hırvat oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.

Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in Performansları

Ante Rebic, Beşiktaş'ta beklentilerin altında bir performans sergiledi ve sezon boyunca gol yollarında etkili olamadı. Ajdin Hasic ise geçen sezonu Bosna-Hersek'in Sarajevo takımında kiralık olarak geçirdi. Hasic, Beşiktaş formasıyla toplamda 13 maça çıktı ve 2 gol attı.

Jean Onana için Lecce iddiası

Beşiktaş, kadrosunda düşünmediği diğer oyuncular için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basını, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana için Lecce'nin devrede olduğunu ve bir yıllık kiralama teklifi sunduğunu iddia etti. Beşiktaş yönetimi, bu teklifleri değerlendirerek kadro planlamasını netleştirmeyi hedefliyor.