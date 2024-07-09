Beşiktaş, geçen sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki İngiliz futbolcunun Slovenya'da yapılacak yurt dışı kampına dahi götürülmeyeceği belirtiliyor. Oxlade-Chamberlain'in ülkesine dönmesine kesin gözüyle bakılırken, Premier Lig ekipleri Southampton ve Championship'ten Sheffield United'ın ilgilendiği bildiriliyor.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkan ve 4 gol atıp 1 asist yapan Chamberlain'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.