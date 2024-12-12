Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde riskli olarak boşaltılan bir binanın kazan dairesinde sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, büyük bir faciayı önledi.

Yangının başlangıcı

Beşiktaş Konaklar Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın kazan dairesinde, malzeme taşıyan Murat Kara'nın sigarasını söndürmeden atması sonucu yangın çıktı. Kara, kazandairesine malzeme götürürken dalgınlıkla izmariti söndürmeden attı.

Yangının kısa sürede büyümesi

Bir süre sonra kazan dairesinde bulunan eski mobilyalar, budanan ağaç dalları ve diğer yanıcı malzemeler tutuşarak yangının büyümesine sebep oldu. Yangın kısa sürede büyük bir tehlike oluşturdu, ancak itfaiye ekipleri olay yerine hızla intikal etti.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Ekipler, yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları yaparak binadaki dumanı tahliye etti. Olayın büyümemesi, büyük bir faciayı engelledi.