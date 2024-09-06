Beşiktaş'ta, yaz transfer döneminin son günlerinde oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Fanatik'in haberine göre Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto, 2 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş'a sürpriz bir talep göndererek genç yetenek Semih Kılıçsoy'un durumu hakkında bilgi almak istedi. Porto, genç futbolcunun geçici veya kalıcı transferine dair Beşiktaş’ın belirlediği şartlar olup olmadığını sordu. Siyah-beyazlı yöneticiler ise bu teklif karşısında net bir tavır sergileyerek, Semih Kılıçsoy'un yaz transfer döneminde hiçbir şartla takımdan ayrılmayacağını kesin bir şekilde Porto'ya iletti. Transfer pazarlığı başlamadan bitti.

Van Bronckhorst'un istemediği ortaya çıktı

Bu kararın, yönetimin teknik ekiple yaptığı yakın zamanlı bir görüşmenin ardından alındığı ortaya çıktı. Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst, Semih’in potansiyelinin yüksek olduğunu ve geri çevrilemeyecek kadar büyük bir teklif olmadığı sürece kadroda kalması gerektiğini vurguladı. Yönetim de bu öneriye kulak vererek, genç oyuncuyu elden çıkarma tekliflerine mesafeli bir yaklaşım sergiledi.

Rus ekibi de ciddi ilgileniyor

Semih Kılıçsoy’a ilgi sadece Porto ile sınırlı değil. Rus ekibi Spartak Moskova'nın da milli futbolcuya ciddi bir ilgisi olduğu biliniyor. Ancak şu ana kadar Spartak Moskova’dan Beşiktaş'a resmi bir teklif gelmiş değil. Spartak Moskova’nın durumu yakından takip ettiği ve gelecek dönemlerde Semih için harekete geçebileceği konuşuluyor.

Beşiktaş yönetimi, hem teknik ekibin tavsiyeleri hem de Semih Kılıçsoy’un gelecekte kulübe yapabileceği katkılar nedeniyle, oyuncunun takımda kalmasının uzun vadede daha faydalı olacağı görüşünde birleşmiş durumda. Özellikle genç yıldızın gelişimi ve kulübün hedefleri doğrultusunda, Semih’in kadroda kalması sezonun geri kalanında Beşiktaş’a büyük katkı sağlayabilir.