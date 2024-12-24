Beşiktaş’ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde yeni başkanın kim olacağı kadar, takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı da merakla bekleniyor. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın yarışacağı seçimde her iki adayın da teknik direktör adaylarının Sergen Yalçın olduğu belirtiliyor.

Sergen Yalçın Ocakta gelmeye hazır

Sabah’ın haberine göre, daha önce mayıs ayında takımın başına geçeceği konuşulan Sergen Yalçın, bu sürecin öne çekilmesine sıcak bakıyor. Ocak ayında Beşiktaş’a dönebileceğini belirten Yalçın, takımdaki mevcut durum, Ümraniye tesislerindeki şartlar ve oyuncuların performansı gibi konularda ekibiyle değerlendirmelere başladı.

Başkanlık seçiminin ardından görüşme yapılacak

Pazar günü yapılacak seçimden galip çıkan başkanın, Sergen Yalçın ile hemen görüşeceği ve teknik direktörlük sürecini ocak ayı içinde başlatabileceği ifade ediliyor.

Başarılarla dolu geçmişi

Sergen Yalçın, 2019-2020 sezonunun devre arasında Beşiktaş’ın başına geçmiş ve bir sonraki sezon takıma Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandırmıştı. 2021-22 sezonunda ise alınan kötü sonuçlar sonrası Aralık ayında Beşiktaş’tan ayrılmıştı.

Yeni dönem için planlamalar yapılıyor

52 yaşındaki teknik direktör, yeniden Beşiktaş’a dönmesi durumunda ekibiyle birlikte hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle devre arası transfer planlaması ve takımın mevcut eksiklerini giderme konusunda detaylı çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.