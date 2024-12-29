Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ikinci başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel'in sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili açıklamalarına İş Bankası ve Baba Yapı'dan yanıt geldi. Her iki kurum da Yücel'in iddialarını reddetti.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş ile sadece e-spor ve logolu kart anlaşmalarının devam ettiği belirtilerek, "Bunun dışında herhangi bir sponsorluk görüşmemiz veya taahhüdümüz bulunmamaktadır" denildi.

Baba Yapı ise yaptığı açıklamada, Beşiktaş Tekerlekli Basketbol Takımı'nın sponsoru olmaya devam edeceklerini ancak başka bir sponsorluk taahhütlerinin olmadığını ifade etti. Şirket, hangi başkan adayının seçileceğine bakılmaksızın Beşiktaş'a desteklerinin süreceğini de ekledi.

29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde yaşanan bu gelişme, Beşiktaş camiasında dikkat çekti. Başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, seçim çalışmalarına devam ederken sponsorluk konusundaki belirsizlik gündemdeki yerini koruyor.