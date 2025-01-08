Beşiktaş’ta teknik direktörlük pozisyonu için arayışlar çıkmaza girdi. Sergen Yalçın’dan, kardeşinin sağlık durumu nedeniyle olumsuz bir yanıt alınmasının ardından, siyah-beyazlıların teknik direktörlük adayları arasında çeşitli isimler gündeme geldi. Ancak bugüne kadar bir sonuca ulaşılamadı.

İlk olarak adı geçen isimler arasında Roger Schmidt ve Edin Terzic de yer aldı. Ancak her iki teknik direktör de Avrupa'da görev almak istediklerini belirterek Beşiktaş’a olumsuz yanıt verdi.

PAOK’un teknik direktörü Razvan Lucescu, Beşiktaş’a sıcak bakmasına rağmen takımından ayrılmayı düşünmüyor. Diğer taraftan Slaven Bilic, Beşiktaş’tan teklif gelmesi durumunda kabul etmeye sıcak bakıyor ancak şu an için yönetimden bir teklif bulunmuyor.

Boşta olan Vladimir Ivic ise Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında sayılan bir diğer isim. Ayrıca, Hırvat teknik direktör Niko Kovac’ın da ismi listede yer alırken, Başkan Serdal Adalı bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.

Son olarak, Markus Gisdol’un ismi de Beşiktaş’a önerilmiş fakat bu öneriye siyah-beyazlı yönetimden herhangi bir yanıt gelmedi.