Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile yaptığı görüşme ve yeni teknik direktör arayışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı, kulübün geleceği için teknik direktör seçiminde ya da transferde herhangi bir hata yapma lükslerinin olmadığını belirterek, sürecin aceleye getirilmeden titizlikle ilerlediğini söyledi.

"Milimetrik hata payı bile yok"

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın önemli bir dönüm noktasında olduğunu vurguladı ve şunları ifade etti: "Artık Beşiktaş'ın hata yapıp teknik direktör seçecek ya da transfer yapacak milimetrik hata payı bile yok. Bu sebeple ince eleyip sık dokuyarak, Beşiktaş camiasının önemini ve değerini bilecek, ona hizmet edebilecek bir teknik direktör arayışımız var." Adalı, mevcut teknik direktörle yolların şu an için devam ettiğini, sürecin dikkatle yürütüleceğini ve aceleye yer olmadığını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın ile görüştüklerini belirten Adalı, Yalçın’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Yabancı teknik direktör adaylarıyla da görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Başkan, sosyal medya ve taraftar baskısına dayanarak aceleci bir karar vermeyeceklerini belirtti: "Bu görevi bize camiamız verdi ve biz de bu konuda doğru kararları almak zorundayız. Teknik direktör konusunda karar verildiğinde, sizlerle hemen paylaşacağız."

"Çok titiz çalışıyoruz"

Adalı, Beşiktaş’ın geçmişte yanlış teknik direktör seçimleri nedeniyle ciddi mali zararlar yaşadığını hatırlatarak, “Yanlış hoca tercihlerinden dolayı Beşiktaş, geçtiğimiz 10-15 yıl içinde yaklaşık 20 milyon Euro'ya yakın tazminat ödedi. Bu hataları yapmamak için çok titiz çalışıyoruz.” dedi.

Scout şefi konusundaki son durum

Son olarak, Beşiktaş’ın scout şefi konusunda da açıklama yapan Adalı, göreve yeni gelen kişinin İstanbul’a geldiğini ve şu an sözleşme ile ilgili bazı sorunlar yaşadığını belirtti. Sorun çözüldüğünde, scout şefiyle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.