Siyah-beyazlı camiada yarın büyük bir heyecan yaşanacak. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, Hasan Arat’ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna geçen Hüseyin Yücel ve eski yönetici Serdal Adalı, yeni başkan olmak için yarışacak. Hasan Arat, 3 Aralık 2023’te göreve geldiği başkanlık koltuğunu 1 yılını dolduramadan bırakmak zorunda kaldı. Kadro planlaması, saha sonuçları ve yönetimsel problemler nedeniyle istifa eden Arat’ın ardından Beşiktaş, tüzük gereği bir kez daha sandık başına gidiyor.

Hasan Arat’ın istifası

Hasan Arat yönetimindeki Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda önemli başarılar ve çalkantılı bir süreç yaşadı. Sportif başarılar: Teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile Türkiye Kupası kazanıldı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ise Süper Kupa’da Galatasaray’a karşı alınan 5-0’lık galibiyet, Arat döneminin unutulmaz anları arasında yer aldı. Yönetimsel problemler: Ancak saha dışındaki sıkıntılar, Hasan Arat’ın başkanlığını gölgeledi. Özellikle yüksek bonservis bedelleri ve maaşlarla yapılan transferler, kulüp içerisinde tartışma konusu oldu. Örneğin, Al-Musrati için ödenen 11 milyon Euro bonservis bedeli ve Immobile’ye yıllık 6 milyon Euro garanti ücret, mali disiplinsizlik eleştirilerini beraberinde getirdi.

Hasan Arat, 27 Kasım 2024’te Futbol A.Ş. başkanlığını bırakarak görevlerini kademeli olarak devretmeye başladı. 29 Kasım’da ise kulüp başkanlığı görevinden tamamen çekildi.

Yücel ve Adalı’nın yarışı

Beşiktaş’ta başkanlık için yarışacak iki isim; Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın geçmişleri ve vaatleriyle dikkat çekiyor: Hüseyin Yücel, 2018-2019 yılları arasında Fikret Orman yönetiminde asbaşkanlık yapan Yücel, Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev aldı. Yücel, Beşiktaş’ı finansal istikrara kavuşturma ve gençlere yatırım yapma projeleriyle dikkat çekiyor. Serdal Adalı ise daha önce Yıldırım Demirören ve Fikret Orman yönetimlerinde yer alan Adalı, 2013, 2019 ve 2023 yıllarındaki başkanlık yarışlarını kaybetti. Adalı, Beşiktaş’a “deneyim ve istikrar” getirme vaadiyle üyelerin desteğini arıyor.

Yarınki seçim nerede ve saat kaçta?

Beşiktaş camiasında, son yıllarda yaşanan yönetim değişiklikleri dikkat çekiyor. Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat, olağanüstü kongreler sonrasında başkanlık koltuğuna oturdu. Olağanüstü seçimli genel kurul, yarın İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Oy verme işlemleri sabah saat 10.00’da başlayıp 17.00’ye kadar devam edecek.