İSTANBUL (AA) - Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam çalışmasına yeni transfer Rafa Silva da katıldı.

İzinli olan Omar Colley, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku, Ernest Muçi ve tedavisi için yurt dışında bulunan Ante Rebic'in yanı sıra Leganes'e transferi gündemde olan Valentin Rosier katılmadı.

Amir Hadziahmetovic ve Tayyip Talha Sanuç ise bireysel programları doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmana koşularla başlayan siyah-beyazlı oyuncular, gruplara ayrılarak farklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Bir grup ayak tenisi oynarken diğer grup pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Grupların dönüşümlü olarak katıldığı antrenmanda istasyon idmanları yapıldı.

Siyah-beyazlı takım çalışmalarına yarın devam edecek.