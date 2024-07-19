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Beşiktaş, yarın TSİ 19.00'da hazırlık maçında Grazer AK ile karşılaşacak.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki antrenmanda futbol cular, kondisyon istasyonunda çalıştı. Siyah-beyazlı oyuncular, basına açık bölümün sonunda ise 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Kamp yapılan otelinin tesislerinde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basına açık antrenmanı, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Kadir Kılıç da takip etti.

MARİBOR (AA) - Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş , çalışmalarını sürdürdü.

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