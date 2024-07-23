Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarına odaklandı.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından, 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Teknik ekip, oyuncuların fiziksel ve taktiksel becerilerini geliştirmek için yoğun bir tempo ile çalıştı. İdman, sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı ve yaklaşık 1.5 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışma, oyuncuların yüksek motivasyonu ve takım içi uyumunu artırmaya yönelikti.

Bandırmaspor ile Hazırlık Maçı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak