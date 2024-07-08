Transfer döneminde hızlı adımlar atan Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi önemli yıldızları kadrosuna katarken, bir büyük transfere daha imza attı. Siyah-beyazlılar, İtalyan golcü Ciro Immobile ile anlaşma sağladı.

2 Yıllık Sözleşme İmzalanacak

Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre, Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu transfer, Beşiktaş taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı.

İmmobile'nin Kariyeri ve Performansı

Ciro Immobile, kariyerine İtalya'nın Sorrento takımında başladı ve Juventus, Genoa, Torino, Sevilla, Borussia Dortmund ve Lazio gibi önemli kulüplerde forma giydi. Lazio formasıyla büyük başarılara imza atan Immobile, Serie A'da gol krallığı yaşayan ve takımının en önemli oyuncularından biri olarak öne çıktı.

Beşiktaş'ın Yeni Sezon Hazırlıkları

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'nin transferiyle hücum hattını daha da güçlendirmiş olacak.