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Süper Kupa finalinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat maçı yanyana izlediler.

Yeni transfer Ciro Immobile, Icardi'nin rekorunu kırdı. İlk resmi maçında ilk golünü maçın 21. saniyesinde atan Immobile, geçen sezon maçın 50. saniyesinde gol atan Icardi'nin rekorunu geçerek Süper Kupa karşılaşmalarında en hızlı gol atan oyuncu unvanını kazandı.

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Üçüncü golü penaltıdan atan Beşiktaş, daha sonrasında Galatasaray'ın 80. dakikadan sonra 10 kişi kalmasıyla rakibine karşı üstünlüğünü kurdu. Uzatmalarda attığı iki golle de galibiyeti perçinledi.

Maçın hemen başında Nelsson'un hatasıyla öne geçen Beşiktaş, maç boyunca galibiyeti korumayı başardı. Topla oynama oranında Galatasaray'ın bariz üstünlüğü olmasına rağmen sonuca fark atarak ulaşan siyah - beyazlı ekip, toplamda 10. süper kupasına uzandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta, Beşiktaş Immobile(2), Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle Galatasaray 'ı 5-0 mağlup etti. Galatasaray'da Victor Nelsson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

On sekizinci Süper Kupa , Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş 'ın oldu.

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