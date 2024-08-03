On sekizinci Süper Kupa, Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta, Beşiktaş Immobile(2), Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti. Galatasaray'da Victor Nelsson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın hemen başında Nelsson'un hatasıyla öne geçen Beşiktaş, maç boyunca galibiyeti korumayı başardı. Topla oynama oranında Galatasaray'ın bariz üstünlüğü olmasına rağmen sonuca fark atarak ulaşan siyah - beyazlı ekip, toplamda 10. süper kupasına uzandı.
Üçüncü golü penaltıdan atan Beşiktaş, daha sonrasında Galatasaray'ın 80. dakikadan sonra 10 kişi kalmasıyla rakibine karşı üstünlüğünü kurdu. Uzatmalarda attığı iki golle de galibiyeti perçinledi.
Immobile, Icardi'nin rekorunu kırdı
Yeni transfer Ciro Immobile, Icardi'nin rekorunu kırdı. İlk resmi maçında ilk golünü maçın 21. saniyesinde atan Immobile, geçen sezon maçın 50. saniyesinde gol atan Icardi'nin rekorunu geçerek Süper Kupa karşılaşmalarında en hızlı gol atan oyuncu unvanını kazandı.
Başkanlar tribünde
Süper Kupa finalinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat maçı yanyana izlediler.