Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında taraftarı önünde Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilerek bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Siyah-beyazlılar üç maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Vodafone Park’ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Beşiktaş, ikinci yarıya Cengiz Ünder’in golüyle hızlı başladı. Ancak 79. dakikada David Jurasek’in kendi kalesine attığı golle skor 1-1’e geldi.

Beraberlikten yalnızca iki dakika sonra Tongya’nın attığı gol, Gençlerbirliği’ne 2-1’lik galibiyeti getirdi.

Süper Lig’de Göztepe deplasmanındaki 3-0’lık yenilginin ardından Kayserispor’u 4-0, Kocaelispor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray’la da deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Bu periyotta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği yenilgisiyle 13 puanda kaldı.

Beşiktaş, bu sezon sahasında oynadığı önceki karşılaşmalarda Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor’u yenmişti. Gençlerbirliği karşısındaki 2-1’lik skor, iç sahadaki ilk mağlubiyet olarak kayda geçti.

Beşiktaş’ın sezon başında transfer ettiği Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü kaydetti. Milli futbolcu, ilk golünü RAMS Başakşehir karşısında atmıştı.

dakikada Rıdvan Yılmaz’ın yerine oyuna giren David Jurasek, bir dakika sonra Pereira’nın ortasında topu göğsüyle kendi ağlarına gönderdi. Bu pozisyon, Gençlerbirliği’nin beraberlik golü oldu.

Gençlerbirliği’nin ikinci golünde kaleci Mert Günok’un hatalı olduğunu düşünen taraftarlar, deneyimli file bekçisini ıslıklayarak protesto etti.