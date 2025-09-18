Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma'da eski Savaştepe Yolu’nda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye ve Soma Belediyesi iş birliğiyle yapılan 6 kilometrelik emülsiyonlu sathi kaplama ile yol, güvenli ve konforlu hale geldi.

Savaştepe Yolu asfaltla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi iş birliğiyle, yıllardır toprak yol olarak kullanılan eski Savaştepe Yolu, 6 kilometrelik emülsiyonlu sathi kaplama ile asfaltlandı. Bölgedeki ulaşımın güvenli ve konforlu hale geldiği bu önemli projeyi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte yerinde inceledi.

" Belediye Başkanımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ederiz"

Dutlulu, yolda yapılan çalışmanın kırsal mahalleler için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu doğru yatırıma bizi yönlendiren Soma Belediye Başkanımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ederiz. Belediyelerimizin kaynaklarını doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki sene de eksik olan yerlerimizi tamamlayacağız," dedi. Ayrıca, Manisa'nın ve Soma'nın ulaşım sorunlarını çözmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Esnaf ve halkla selamlaştı

Başkan Dutlulu, Soma Kurtuluş Mahallesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte Nazım Yavuz Caddesi’ni ziyaret eden Dutlulu, caddede bulunan esnaf ve halkla selamlaştı ve asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Başkan Okur, Dutlulu'ya teşekkür etti

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, eski Savaştepe Yolu'nun yıllardır toprak yol olarak kullanıldığını belirterek, "Bu yol hakkında çok şikayet alıyorduk. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Soma Belediyemiz işbirliğiyle yapılan asfalt çalışması, vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacak," dedi. Başkan Okur, çalışmalar için Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

Hedef daha iyi ulaşım imkanı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projeyi ve yapılan çalışmaların Soma'nın ulaşımdaki konforunu artıracağını belirterek, "İnşallah bu çalışmaların tamamlanmasıyla, bölge halkımız daha güvenli ve konforlu yollara kavuşacak," şeklinde konuştu.