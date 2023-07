İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre düzensiz ve yetersiz beslenme dünya genelinde erken ölümlerin en önemli sebeplerinden biri olduğu ortaya çıktı. Sağlıksız beslenme sigaradan ve hatta alkolden çok daha fazla ölüme sebep oluyor. Çünkü sağlıksız beslenme iskemik kalp hastalığının, felcin ve diyabetin en önemli nedenlerinden biri.

O halde bu etkilerden kaçmak ve daha kaliteli yaşam sürmek adına sebzeleri, meyveleri, kuru yemiş ve tohumları, baklagilleri ve daha çok lif içeren besinleri tüketmeli, tuz ve şeker kullanımını sınırlamalısınız. “Kötü beslenme” hem besin eksikliklerinin nedeni olan yetersiz beslenmeyi hem de aşırı beslenmeyi içeren bir hastalık grubu olarak tanımlanır. “Yetersiz beslenme”, özellikle yeterli kalorinin, proteinin veya mikro besinlerin bulunmadığı beslenmeyi ifade ederken fazlası da “aşırı beslenme” için kullanılır. Kötü beslenme; enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık riskini arttırır, bağışıklık sistemini zayıflatır, bir kişinin zihinsel ve fiziksel sağlığını etkileyebilir. Yetersiz beslenen insanlar; kilo kaybı, yorgunluk ve ruh hali değişiklikleri yaşayabilirler veya vitamin ve mineral eksiklikleri olur. Fazla beslenme ise aşırı kiloya, obeziteye yol açabilir.





ÇOCUKLARINIZI PAKETLİ GIDALARDAN VE GAZLI İÇECEKLERDEN UZAK TUTUN



Çocuklarınızda; şekerli, yağlı besin ve içecekleri tüketme alışkanlığının olması, hazır yiyeceklerle beslenme enerji alımını ve harcaması arasındaki dengenin bozulması ile birlikte obezite oluşumunda önemli bir etmendir. Çocukluk çağında obez olanların; yetişkinlik döneminde obez kalma, şeker hastası, tansiyon ve kalp hastası olma olasılığı çok daha yüksektir. Bu yüzden, çocuktan önce kendi beslenme alışkanlıklarımız düzenlemeli ve ideal kiloda olmaya ebeveynler olarak dikkat etmeliyiz. Böylece çocuklarımızda obezite görülme olasılığını düşürmüş oluruz. Bunun yanı sıra basketbol, futbol, voleybol, bisiklet sürme, yüzme, dans etme gibi herhangi bir spora çocuğu teşvik etmeli ve spor alışkanlığı kazandırmalıyız. Gazlı içecek ve hazır besin tüketimine, paketli ürünlere sınırlamalar getirmeliyiz.



Yiyeceklerinizi Çeşitlendirmek: Mikro ve Makro Besinleri Eksiksiz Tüketmek

Beslenmenizi yiyecek çeşitliliğine dayandırmak; sağlığı iyileştirmek ve kilo vermek için oldukça basit fakat etkili bir stratejidir. Meyvelerde, sebzelerde, kuru yemişlerde ve baklagillerde bulunan birçok fitokimyasal; hücreleri, kansere neden olabilecek hasarlardan koruyan antioksidanlar olarak işlev görür. Bu antioksidanların bazıları beta-karoten, likopen, A, C ve E vitaminlerini içerir.



Sebzeler: Çoğu öğünde temel bir rol oynamalıdır. Düşük kalorilidir. Vücut için son derece önemli olan lif ve mikro besinleri içerir.

Meyveler: Mikro besinler olarak adlandırılan vitamin ve mineraller ile antioksidanları sağlar. Bol miktarda lif içerir.

Et ve balık: Et ve balık, başlıca protein kaynaklarıdır. Beslenmenin temelini oluşturur.

Kuru yemiş ve tohumlar: Sağlıklı iyi yağ kaynaklarıdır. Ayrıca önemli mikro besinleri içerir.

Yumurta: En sağlıklı yiyeceklerden biri olarak kabul edilen yumurta; protein, faydalı yağlar ve mikro besin öğelerinin güçlü bir kombinasyonunu oluşturur.

Süt ürünleri: Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri protein ve kalsiyum kaynaklarıdır.

Baklagiller: Lif, protein ve mikro besin kaynaklarıdır.