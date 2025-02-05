Kayahan’ın kızı Beste Açar, eşi Evren Bölek’in telefonuna casus program yüklediği ve aldatıldığını öğrendiği iddialarını yalanladı. Açar, yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu konuda mahkeme kararı alarak haberin tekzip edilmesini talep ettiğini belirtti.

Boşanma kararından önce ayrılma kararı alındı

Beste Açar ve Evren Bölek’in 2022 yılında evlendikten sonra kısa bir süre içinde boşanma kararı aldıkları, ancak ikilinin ayrılma sürecinin zaten bir yıl önce başladığı öğrenildi. Açar, Evren Bölek'in Samsun’a ailesinin yanına döndüğünü ve 9 ay önce boşanma davası açıldığını ifade etti.

İkilinin boşanma sürecinin, Evren Bölek’in evlilik süresince maddi beklentilerle zora sokulmuş olduğu ve borç kağıtlarının eve sürekli gelmesi nedeniyle başladığı belirtildi. Açar, eşiyle yaşadığı bu sıkıntılara daha fazla tahammül edemediği için ayrıldıklarını vurguladı. Ayrıca, Bölek’in iki kez haciz memurlarıyla karşılaştığı öğrenildi.

"Söz konusu değildir”

Beste Açar, çıkan ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, “İhanet söz konusu değildir” şeklinde açıklama yaptı. Çıkan haberin tamamen yanıltıcı olduğunu ve asılsız olduğunu belirten Açar, haberin düzeltilmesi için hukuk yoluna başvurdu.