Başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, yeni dizi projesi "İnci Taneleri" için imaj değişikliğine gitti. Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle tanınan Özdemir, bu kez izleyicilerin karşısına bambaşka bir görünümle çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, dizide canlandıracağı "Semiramis" karakteri için saçlarını sarıya boyattı.

Özdemir, yeni saç rengini ve karakterini tanıtan bir paylaşımı Instagram hesabında yaptı. Paylaşımında, "Hoş geldin Semiramis..." notunu düşerek, hayranlarına bu değişimin sinyallerini verdi.