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Kaza sırasında camdan fırlayan Ergün, takla atan otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Mehmet Ergün yönetimindeki 16 BLS 038 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak savruldu.

Bursa 'nın Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, direğe çarpan ve takla atan otomobilden fırlayan sürücü Mehmet Ergün, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

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