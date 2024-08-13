Osmaniye'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 28 yaşındaki Ömer D.'nin kullandığı 80 AET 327 plakalı beton pompası aracı, inşaat sırasında elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik telleri aracın üzerine düştü ve araç alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki bir araca da sıçradı.

İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Ömer D., yangından yara alarak kurtarılırken, bu sırada tellerin temas ettiği evinde bulunan 56 yaşındaki Melek K. da elektrik akımına kapıldı. Her iki yaralı da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.