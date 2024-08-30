Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen 7 asırlık Kartal Gölü ve Eren Günü etkinlikleri, bu yıl da unutulmaz anlara sahne oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce Yörük, geleneksel kutlamalarda bir araya geldi. Sandıras Dağı’nın zirvesindeki etkinlikler, hem manevi hem de eğlenceli anlar sundu.

Geleneksel etkinlikler coşkuyla kutlandı

Beyağaç’ın yüksek rakımlı Sandıras Dağı’nın zirvesinde, Kartal Gölü çevresinde kurulan çadırlar bu yıl da yoğun ilgi gördü. Yörükler, geceyi dağ zirvesinde geçirdikten sonra, patikadan yürüyerek Eren Dede türbesine ulaştı. Burada bereket ve sağlık dilekleriyle dualar edildi.

Katılım Türkiye genelinden oldu

Etkinlikler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen Yörüklerle zenginleşti. Yörük kültürünün yaşatıldığı bu özel günde, katılımcılar arasında güçlü bir dayanışma ve birlik duygusu hakim oldu. Etkinlik alanında kurulan çadırlar, geleneksel yiyeceklerle dolup taşarken, ziyaretçiler Yörüklerin misafirperverliğini deneyimleme fırsatı buldu.

Eğlence ve kültürel zenginlik: Sadi Cesuroğlu konseri

Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler arasında, ünlü sanatçı Sadi Cesuroğlu'nun konseri büyük ilgi gördü. Konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve etkinliklerin eğlenceli bir yönünü ortaya koydu. Cesuroğlu'nun performansı, katılımcıların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Doğa ve manevi huzur bir arada

Kartal Gölü ve Eren Günü etkinlikleri, sadece kültürel değil, aynı zamanda manevi bir tatmin de sundu. Dağ zirvesinde bulunan Kartal Gölü, doğal güzelliği ve sakin atmosferiyle katılımcılara huzurlu bir ortam sağladı. Yörükler, bu doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, geleneksel dualar ve manevi ritüellerle ruhsal bir dinginlik yaşadılar.

Bu yılki Kartal Gölü ve Eren Günü etkinlikleri, geleneksel değerlerin yaşatılması ve toplumsal bağların güçlendirilmesi açısından önemli bir rol oynadı. Beyağaç Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu etkinlik, Yörük kültürünü yaşatmaya ve tanıtmaya devam ediyor.