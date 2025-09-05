Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, belediye bütçesine harcama yapmadan gerçekleştirilen Kültür ve Tarhana Festivali ile Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri hakkında açıklamalarda bulundu. Festival, sponsor ve gönüllü destekleriyle 5,5 milyon TL bütçeyle düzenlendi.

Belediye kasasından hiçbir harcama yapılmadı

Başkan Pütün, festivalin masraflarının güreş ağası, sponsorlar ve panayır alanındaki reklam ve esnaf gelirleriyle karşılandığını belirtti. “Belediyemizin kasasından festival için herhangi bir harcama yapmadık. Kendim kişisel bütçemden katkıda bulundum, ancak belediye bütçesine dokunulmadı” dedi.

Organizasyona 660 pehlivan katıldı

Festivalde 700 pehlivan kayıt yaptırdı; 660 pehlivan katıldı. 36’sı başpehlivan, 17’si altın kemer sahibi olan bu sporcuların barınma ve gıda ihtiyaçları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile esnaf sponsorları tarafından sağlandı.

"Festivalimiz dillere destan oldu"

Pütün, birlik ve beraberlikle festivalin düzenlendiğini vurgulayarak, “6 bin 500 nüfuslu bir ilçe olarak, 5,5 milyon TL’lik bütçeyi güven ve destekle tamamladık. Festivalimiz dillere destan oldu” ifadelerini kullandı.