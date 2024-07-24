Denizli’nin gözde turizm merkezi Pamukkale, hızla düşen termal su debisi nedeniyle kuraklık tehdidi altında. 31 yıl önce 450 lt/sn olan debi, bugün 150 lt/sn'ye kadar düştü ve bu durum bölgeyi ciddi şekilde tehdit ediyor.

Pamukkale’de azalan termal su debisi

Pamukkale, beyaz travertenleri ve şifalı termal sularıyla dünya çapında tanınan bir turizm cenneti. Ancak son 31 yılda termal su debisinin 450 lt/sn'den 150 lt/sn'ye düşmesi, bu doğal güzelliği ve şifalı suları tehdit ediyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, bu ciddi sorunun sadece Pamukkale'yi değil, Denizli'nin tamamını etkilediğini belirtiyor.

Acil araştırma ve çözüm önerileri

Gazi Murat Şen, Pamukkale'deki termal suyun basınç ve debisindeki değişimlerin incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Pamukkale Jeotermal Sisteminin korunması için acil araştırma projeleri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır” dedi. Şen, bölgedeki termal su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Akbaş Barajı’nın doluluk oranı düşüşte

Pamukkale’deki termal su sorununun yanı sıra, Denizli'nin içme su ihtiyacını karşılayan Akbaş Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 32'ye kadar düştü. Bu durum, şehirde su kıtlığı riskini artırıyor ve acil önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.

Denizli’nin geleceği tehlikede

Termal su debisinin azalması ve Akbaş Barajı’ndaki doluluk oranının düşmesi, Denizli’nin turizm ve günlük yaşamını ciddi şekilde etkiliyor. Bölgeye gelen turist sayısının azalması ve su kaynaklarının yetersiz kalması, yerel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum, sadece turizm sektörünü değil, aynı zamanda tarım ve sanayi sektörlerini de etkileyerek geniş çaplı bir kriz yaratabilir.

Çözüm için ortak hareket gerekli

Pamukkale ve Denizli’nin su sorunlarının çözülmesi için devlet kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerekmektedir. Gazi Murat Şen’in de belirttiği gibi, acil araştırma projeleri geliştirilip uygulanmalı, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır.