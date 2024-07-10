Türkiye beyaz eşya sanayicileri, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) artışları ve gündemdeki Dahilde İşleme Rejimi (DİR) değişikliklerinin sektörün birim maliyetlerini arttırmasının yanı sıra ihracat rekabetçiliğine de olumsuz yansıyabileceği endişesini taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2024 Mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden Türkiye Beyaz Eşya Sektörü, iç pazardan aldığı güçle bir yıl önce yakaladığı ivmeyi 2024 yılının ikinci yarısında da sürdürmeyi amaçlıyor. TÜRKBESD’in paylaştığı rapora göre Ocak - Mayıs dönemi ihracat bir önceki döneme kıyasla %4 azalma gösterirken, ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar %3 oranında arttı. 6 ana ürünün iç pazardaki satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla oranında artış gösterdi. Bir süredir dış piyasalarda devam eden daralmanın ihracat üzerindeki olumsuz etkilerini iç piyasadan aldığı güçle dengeleyen beyaz eşya sektörü, birçok pazarda da çetin bir rekabet ortamı içerisinde olmaya devam ediyor. İç pazarın canlılığı üretim ve istihdamın korunmasında önemli bir faktör olarak öne çıkarken, sektörün dünya çapındaki gücünü de desteklemesi açısından da kritik önem taşıyor.

2024 yılı için de küresel risklerin değişmeyeceği öngörüsü ile iç satışların son derece önemli olduğuna dikkat çeken Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), iç pazardaki hareketliliğin devamı için ihtiyatlı adımlar beklendiğini paylaştı. TÜRKBESD maliyet baskısı ve uygulama değişikliklerinin sektörün büyüme potansiyelini olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

ARTAN BİRİM MALİYETLER İHRACAT REKABETÇİLİĞİNİ ETKİLİYOR

Dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi olan Türkiye, son yıllarda küresel pazarlarda artan rekabetle karşı karşıya. Diğer taraftan Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) tutarlarındaki yüksek artışlar ve Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kullanımında yapılması gündemde olan değişiklikler, sektörün birim maliyetlerini arttırırken ihracat rekabetçiliğini olumsuz etkileme riskini beraberinde getiriyor.

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulamasının sektör üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturduğuna dikkat çeken TÜRKBESD, Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0 oranında artırılan güncel GEKAP birim ücretinin, 2020’deki birim fiyatın 10 katına ulaştığına işaret etti.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Sektörümüz küresel pazarlardaki daralmaya rağmen iç pazarda istikrarlı bir trend gösteriyor. İç pazarın canlılığının korunması ve büyümeyi desteklemek adına sektörün üzerinde maliyet baskısını artıracak uygulamaların gözden geçirilmesi kritik önem taşıyor. Net dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak ülkemizde cari açığın dengelenmesine sağladığımız pozitif katkıdan daima gurur duyuyor ve destekleyici politikalarla bu ivmeyi sürdürmeyi arzu ediyoruz.”