Covid-19'un kökenine dair tartışmalar yeniden alevlendi! Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CIA’in Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvarı işaret eden raporunu değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Covid-19 laboratuvardan sızdı!”

Dünyada 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan Covid-19 salgınıyla ilgili ABD’den çarpıcı bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Covid-19’un Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığının artık “doğrulanmış bir gerçek” olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray yetkilisi, CIA'in raporuna dayanarak, ABD yönetiminin yıllardır dile getirdiği laboratuvar sızıntısı iddialarının kesinleştiğini vurguladı.

CIA direktörüne tebrik mesajı

Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada CIA Direktörü John Ratcliffe’i, bu bilgiyi Amerikan halkına duyurduğu için tebrik etti. Açıklamasında, “Biden yönetimi bu gerçeği Amerikan halkına açıklama şansına sahipti ama bunu yapmadılar. Artık bunun kesinleşmiş bir bilgi olduğunu biliyoruz. Trump başından beri haklıydı” ifadelerini kullandı.

Çin iddiaları reddediyor!

ABD’nin yeni açıklamaları, Çin’in yıllardır reddettiği laboratuvar sızıntısı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Pekin yönetimi, Covid-19’un laboratuvarda üretilmediğini ve ABD’nin siyasi manipülasyon yaptığını savunuyor.