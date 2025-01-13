ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Biden yönetiminin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, Orta Doğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ve "İran gibi düşmanların" ciddi şekilde zayıflatıldığını ifade etti.

Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çok umutlu konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Sullivan, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünün açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.

Katar Emiri, Hamas yetkilileri ve ABD heyeti ile ateşkes müzakerelerini görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Hamas yetkilileri ve ABD heyeti ile Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim, başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakereleri için gelen Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığında Hamas yetkililerini kabul etti.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde uzun vadeli bir ateşkes sağlanmasını amaçlayan müzakerelerdeki son gelişmeler değerlendirildi.

Şeyh Temim, Katar Devleti'nin Filistin davasının adaletine, Filistin halkının meşru haklarına ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasına yönelik kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı.

Şeyh Temim, ABD heyetini de kabul etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ayrıca Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Trump'ın ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff'u kabul etti.

Lusail Sarayı'ndaki görüşmede, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ile Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ele alındı.

ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve ortak ilgi alanlarına yönelik konular değerlendirildi.

Ayrıca Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabaları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırıldı.