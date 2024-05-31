Biden yönetimi, Amerikan iştirakinin yönetim kurulu üyelerini seçme, uygulamanın kaynak kodunu inceleme ve hatta bir "kapatma anahtarı"nı devreye sokma yetkisi gibi önerilen şartları kabul etmedi. ABD'li yetkililer, TikTok'un "Teksas Projesi" olarak adlandırdığı planı reddederek, platformun bir Amerikan firmasına satılmasını zorunlu kılacak bir yasa tasarısını desteklemeyi tercih etti.

ByteDance'in teklifi, Meclis ve Senato üyelerinin uygulamanın Çinli sahiplerinin Amerikan vatandaşlarını olumsuz etkileme ve ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verme endişeleriyle ilgili bir yasa tasarısı hazırlama sürecinde yapıldı. Ancak bu teklif, Beyaz Saray tarafından TikTok'un ulusal güvenliğe yönelik ciddi risklerini yeterince ele almadığı gerekçesiyle reddedildi.

Nisan ayında Başkan Biden, TikTok'un satışını zorunlu kılacak veya Ocak 2025'e kadar tamamen yasaklayacak bir yasa tasarısını imzaladı. Buna karşılık olarak ByteDance, TikTok kullanıcılarının Birinci Değişiklik'ten kaynaklanan haklarını gerekçe göstererek yasanın uygulanmasını engellemek için ABD hükümetine dava açtı.

Ancak ABD Adalet Bakanlığı, yasanın kritik ulusal güvenlik kaygılarını Birinci Değişiklik ve diğer anayasal sınırlamalarla uyumlu bir şekilde ele aldığını belirterek yasayı mahkemede savunmayı beklediğini ifade etti.