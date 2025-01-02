Beyazıt Öztürk, uzun süredir merakla beklenen "Beyaz Show"un geri dönüş tarihiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Ünlü sunucu, programa dair heyecanı doruğa çıkaran bu açıklamayı, O Ses Yılbaşı özel programında jüri üyeliği yaparken yaptı. Beyazıt Öztürk, "Beyaz Show 2025'te geri dönecek" diyerek izleyicilerine müjdeyi verdi. Peki, Beyaz Show hangi tarihte başlıyor? İşte tüm detaylar...

Beyaz Show 2025'te TV8 ekranlarında!

Uzun bir aradan sonra, yıllardır izleyicisini özleten "Beyaz Show", 2025'te TV8 ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşacak. Beyazıt Öztürk'ün "Beyaz Show" için yaptığı açıklamalar, programın özlenen geri dönüşünü müjdeleyen önemli bir gelişme olarak dikkatleri üzerine çekti.