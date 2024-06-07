Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı vatandaşları bilinçlendirmek ve uyarıda bulunmak amacıyla Orman Yangınları Emniyet Tedbiri kapsamında yol uygulamaları düzenledi.
Yapılan uygulamalarda, vatandaşlara şu konularda uyarılarda bulunuldu:
- Belirlenmiş ateş yakma alanları dışında ateş yakmaktan kaçının.
- Piknik alanlarında ateşlerin tamamen söndürüldükten ve alan temizlendikten sonra piknik yerini terk edin.
- Anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğunu unutmayın.
- Sigara izmaritlerini tamamen söndürdükten sonra uygun yerlere atın.
- Orman bölgeleri ve çevresinde yangına sebebiyet verebilecek türde cam, cam kırıkları, şişe vb. maddeleri bırakmayın.
- Orman alanlarına yakın yerlerde yapılan düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanmayın.
- Yangın riski görülen durumlarda hemen acil çağrı hattı 112 aranarak ihbarda bulunun.
Beydağ Emniyet Müdürü, vatandaşların orman yangınlarının önlenmesi konusunda duyarlı davranmaları gerektiğini vurgulayarak, bu konuda alınacak tedbirlerin önemini ön plana çıkardı.
Editör: Kardelen Başol