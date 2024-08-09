İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon, Beydağ ilçesinde uyuşturucu madde üretimine yönelik önemli bir adım attı. Çomaklar Mahallesi Kızılyeri mevkiindeki bir zeytinlik alanda kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Operasyonun detayları

8 Ağustos 2024 tarihinde, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri şüphelinin adreslerinde kapsamlı bir arama yaptı. Operasyonun hedefinde olan şahıs, Çomaklar Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda uyuşturucu üretimi için kullanılan 137 kök kenevir bitkisi ile birlikte yakalandı.

Ayrıca, zanlının Mutaflar Mahallesi’ndeki ikamet adresinde yapılan aramada şu suç unsurları ele geçirildi:

3 kilogram kubar esrar

1 hassas terazi

35 gram kenevir tohumu

1 ruhsatsız av tüfeği

1 ruhsatsız tabanca

1 bıçak

Adli süreç başlatıldı

Olayla ilgili olarak zanlı hakkında adli işlemler başlatıldı.