Hava sıcaklıklarının arttığı günlerde çeşitli hastalıklara sahip olan bireylerin özellikle dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü sıcak hava, beyin kanaması riskini artırabilir.
Beyin kanaması, kafatası içinde beyin dokusunda veya beyin yüzeyinde meydana gelen kanamalar sonucu ortaya çıkar. Bu durum şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi ve hatta felç gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Beyin kanaması vakalarında görülen belirtiler arasında şunlar bulunur:
- Ani ve şiddetli baş ağrısı
- İşitme, görme, tat veya koku alma duyusunda değişiklik
- Bir kol veya bacakta karıncalanma, uyuşma
- Baş dönmesi
- Bulantı ve kusma
- Epileptik nöbet geçirme
- Hafıza bulanıklığı, bilinç kaybı
- Konuşma güçlüğü, konuşulanı anlamakta zorluk
- Tek taraflı yüz felci
- Yürüme güçlüğü
- El titremesi gibi ince motor becerilerinin kaybı
Sıcak havalarda beyin kanaması riskini azaltmak için sık sık su içmek, serin yerlerde kalmak, aşırı güneşe maruz kalmamak ve mümkünse ev içi serinleyici yöntemler kullanmak önemlidir.
Editör: Mehrican Candemir