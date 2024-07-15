Hava sıcaklıklarının arttığı günlerde çeşitli hastalıklara sahip olan bireylerin özellikle dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü sıcak hava, beyin kanaması riskini artırabilir.

Beyin kanaması, kafatası içinde beyin dokusunda veya beyin yüzeyinde meydana gelen kanamalar sonucu ortaya çıkar. Bu durum şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi ve hatta felç gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Beyin kanaması vakalarında görülen belirtiler arasında şunlar bulunur:

Ani ve şiddetli baş ağrısı

İşitme, görme, tat veya koku alma duyusunda değişiklik

Bir kol veya bacakta karıncalanma, uyuşma

Baş dönmesi

Bulantı ve kusma

Epileptik nöbet geçirme

Hafıza bulanıklığı, bilinç kaybı

Konuşma güçlüğü, konuşulanı anlamakta zorluk

Tek taraflı yüz felci

Yürüme güçlüğü

El titremesi gibi ince motor becerilerinin kaybı

Sıcak havalarda beyin kanaması riskini azaltmak için sık sık su içmek, serin yerlerde kalmak, aşırı güneşe maruz kalmamak ve mümkünse ev içi serinleyici yöntemler kullanmak önemlidir.