Bilim insanları, uyanıkken beynin bazı bölgelerinin kısa süreliğine "şekerleme" yaptığını ve bu bölgelerin uyku sırasında da kısa süreliğine aktifleştiğini tespit etti. Nature Neuroscience dergisinde 15 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan araştırmada, farelerin beyni detaylı bir şekilde incelendi.

Araştırma kapsamında, beyin dalgalarını ölçmek için organın 10 farklı bölgesine ince elektrotlar yerleştirildi. Veriler, uyku ve uyanıklığı ayırt edebilen yapay bir sinir ağına aktarıldı. Elde edilen sonuçlar, beynin bazı bölgelerinin hem uyanıkken hem de uykudayken kısa süreliğine farklı bir durumda olduğunu gösterdi.

Şekerleme ve hareketlilik

Çalışmanın başyazarı Aidan Schneider, "Beyindeki nöronların, farklı durumlara geçtiğini gözlemleyebildik," diyor. Bu kısa süreli kıpırdanmalar, bazen sadece tek bir beyin bölgesinde sınırlı kalabiliyor veya daha küçük alanlarda meydana gelebiliyor. Fareler üzerinde yapılan incelemede, bu kısa dalgalanmaların hayvanın bir anlığına hareketsizleşmesine ve "dalmış" gibi görünmesine neden olduğu gözlemlendi.

David Haussler, "Beynimizin farklı bölgelerinin, uyanıkken bile kısa süreli uyku aşamaları yaşadığını görmek bizi şaşırttı," diyor. Bu bulgular, beynin uyku ve uyanıklık durumlarına dair anlayışımızı genişletebilir ve çeşitli nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde yeni yöntemler sunabilir.

Klinik ve araştırma potansiyeli

Araştırmanın insan beynine ne derece uyarlanabilir olduğu henüz belirlenmiş değil. Ancak Keith Hengen, "Bu bulgular, uyku ve uyanıklık hakkında daha net bir anlayış geliştirmemize ve çeşitli hastalıkların tedavisinde keskin bir araç sağlamamıza yardımcı olabilir," diyor.