Beykoz Belediyesi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP çatısı altında siyasete devam edeceğini belirtti.

Köseler’in tutuklanmasının ardından başlayan süreç

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Özlem Gürzel, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa etmişti. Gürzel’in ardından bazı CHP’li meclis üyeleri de partilerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından şimdi de Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya görevinden ayrıldı.

“Beykozlulara derman olmaya çalıştım”

10 Mart 2025’te başladığı görevinden istifa ettiğini duyuran Karakaya, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu görev boyunca tek gayem, kapısını çalan her Beykozlunun derdine derman olmak, ihtiyacını samimiyet ve dürüstlükle karşılamak oldu. Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem, ne mutlu bana.”

“CHP çatısı altında mücadeleye devam edeceğim”

Karakaya, CHP’den ayrılmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim."