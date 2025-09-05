CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tahliye kararının ardından 187 gün sonra serbest bırakıldı. Köseler, bu sabah Marmara Cezaevi’nden çıkarak yakınlarına kavuştu.

187 gün sonra özgürlük

Tahliye yazısı sabah 09.30’da Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne ulaştı. Ardından serbest bırakılan Köseler, cezaevi önünde kendisini bekleyen ailesi, dostları ve partililerle kucaklaştı.

Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 Şubat’ta evine yapılan baskında gözaltına alınmış, sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ağır cezalar talep edilmişti

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, Köseler ve beraberindeki 25 sanık hakkında 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Zeybek’ten açıklama: “Halkın iradesi yerine konmalı”

Tahliye kararının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yazılı bir açıklama yaptı.

Zeybek, “3 Mart’tan bu yana hukuksuzca özgürlüğü gasbedilen Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler tahliye edildi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ancak bir kez daha dikkat çekiyoruz: Evrensel hukuk kurallarına uyun ve adaletli olun. Alaattin Başkanımız derhal görevine dönmeli, halkın iradesi yerine konmalıdır” ifadelerini kullandı.

Zeybek ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte “haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanan diğer yol arkadaşları için de mücadele sürecek” dedi.