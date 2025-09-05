Beykoz Belediyesi davasında tutuklu bulunan Başkan Alaattin Köseler ve diğer tüm tutuklu sanıklar mahkeme kararıyla tahliye edildi. Toplam 26 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tüm tutukluların serbest bırakılmasına hükmetti.

Sanıklar 3. kez hakim karşısına çıktı

Sanıklar bugün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Alaattin Köseler ve diğer tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Sanıklar savunmalarını tamamladı.

Duruşma savcısı, Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, tutuksuz sanık Yıldız Güneş’in tutuklanmasını istedi.

"Bu dava siyasi değildir"

Alaattin Köseler, mütalaaya karşı yaptığı savunmada davanın siyasi olmadığını vurguladı:

“Belediye 2012-2022 yılları arasında hiç teftiş edilmedi. Bu dava siyasi değildir ve mevcut iktidarla ilgisi yoktur. Dosyadaki kişilerle bağlantısı yoktur. Bazı atamalar ve detaylar prosedüre uygundur.”

Tahliye kararı verildi

Tüm savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu olan Alaattin Köseler ve diğer sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.