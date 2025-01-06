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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G.'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

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