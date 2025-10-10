Beykoz Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. AK Parti’ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in yönettiği oturumda, konuşma hakkı verilmeyen CHP’li meclis üyeleri protesto amacıyla salonu terk etti.
Mecliste gerilim: CHP’liler protesto etti
6 Ekim’de yapılması planlanan Beykoz Belediye Meclisi toplantısı, protestolar nedeniyle 10 Ekim’e ertelenmişti. Bugün sabah saatlerinde yeniden toplanan mecliste CHP’li üyeler, grup odasından salona “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla yürüyerek geldi.
İlk oturumda konuşmalarını yapan CHP’li üyeler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e selam gönderdi. Ardından, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Özlem Vural Gürzel’e tepki gösterdiler.
İkinci oturumda söz hakkı verilmedi
Öğle arasının ardından saat 15.00’te başlayan ikinci oturumda, CHP’li meclis üyelerine söz hakkı tanınmadı. Bunun üzerine CHP’li üye Esengül Yılmaz Gül, Gürzel’e tepki göstererek,
“Yanlış yapıyorsunuz. Bu kadar korkuyorsunuz. Meclisin düştüğü duruma bak.”
ifadelerini kullandı.
Tartışmaların ardından CHP’li üyeler oturumu protesto ederek salonu terk etti.
Gürzel AK Parti’ye katılmıştı
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmış, ardından kısa süreliğine tahliye edilmiş ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.
Bu süreçte başkanvekilliği görevini yürüten Özlem Vural Gürzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle AK Parti’ye geçmişti.