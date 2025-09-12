Beykoz Belediyesi’nde istifa hareketliliği sürüyor. CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti’ye katıldı. Katılımı AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan sosyal medya hesabından duyurdu.

AK Parti’den açıklama

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci’nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci’ye ‘hoş geldin’ diyor, birlikte Beykoz’umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Nevzat Cebeci’den mesaj

Cebeci ise Meta’ya ait Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, CHP çatısı altında sürdürdüğü siyasi çalışmalar süresince önemli tecrübeler kazandığını belirtti. CHP’den ayrılma kararının ardından siyasi yolculuğunu AK Parti’de sürdüreceğini vurguladı.

Beykoz’da hareketlilik

Son dönemde Beykoz Belediyesi’nde farklı partilerden istifaların gündeme gelmesi, ilçede siyasi hareketliliği artırdı. Cebeci’nin AK Parti’ye katılımı da bu sürecin son örneği oldu.