Beykoz Kavacık Kavşağı’nda, emniyet şeridini ihlal eden bir sürücü, trafik kurallarını hiçe sayarak skandal bir davranış sergiledi. 34 RS 1854 plakalı araç, kendisine yol vermeyen otomobile üç kez kasten çarparak hasar verdi. Olay anı, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre trafikte seyir halinde olan bir otomobil, emniyet şeridinden ilerleyen sürücüye yol vermedi. Bunun üzerine 34 RS 1854 plakalı araç, öndeki araca kasıtlı şekilde üç kez çarptı. Çarpmanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

Kamera kaydı olayı aydınlattı

Olay anı, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, emniyet şeridini ihlal eden sürücünün agresif hareketleri ve üst üste çarpış anları açıkça görüldü.

Polis soruşturma başlattı

Olayla ilgili şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve kasten zarar vermek suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Emniyet, olaya karışan sürücünün kimliğini tespit ederek ifadesini aldı.

Yasal işlemler başlatıldı

Yetkililer, emniyet şeridini ihlal eden sürücü hakkında hem trafik cezası hem de adli işlem uygulanacağını duyurdu.