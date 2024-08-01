Yangın, 22.10 sularında Beylikdüzü Haramidere’deki bir iş yerinde başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının alevleri, kilometrelerce öteden görülebiliyor.

İtfaiye ekipleri olay yerinde

Olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için yoğun bir mücadele veriyor.

Yangının söndürülme çalışmaları devam ederken, olay yerinde geniş çaplı bir güvenlik önlemi alındı. Yangının söndürülmesi ve zarar gören alan hakkında detaylı bilgilere ulaşıldığında, daha fazla bilgi verilecektir.