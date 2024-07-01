Beylikdüzü Belediyesi ile Beijing-Daxing Havalimanı Kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nü ve Türkiye’yi uluslararası arenada geleceğe taşıyacak oldukça önemli bir adım attı. Beylikdüzü Belediyesi ile Beijing-Daxing Havalimanı Kenti arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beijing-Daxing İlçe Komitesi Genel Sekreteri Wang Youguo arasında imzalanan protokolle; ekonomik, teknolojik ve kültürel alanda uluslararası iş birlikleri yapılacak.

“İŞ BİRLİĞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUM”

Beijing-Daxing Havalimanı Kenti İlçe Komitesi Genel Sekreteri Wang Youguo ve beraberindeki heyeti ağırlayan Başkan Çalık, ekonomik, teknolojik ve kültürel alanda uluslararası iş birliklerini kapsayan Kardeş Şehir protokolüne imza attı. İmza töreni öncesi konuşan Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi olarak öncü işler yapmaya, yenilikçi proje ve çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çalık, “Yaptığımız işlerin sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Tüketim alışkanlıklarımızın dünyayı yaşanmaz bir hale getirdiği ortada. Bu sorunları ancak küresel iş birliği ile çözebiliriz. Doğanın bozduğumuz dengesini yeniden sağlamak için bu bütüncül küresel farkındalığın oluşturulması çok önemli. Dünyada her gün 850 bin insan aç yatıyor. 4.5 milyar insan nitelikli suya erişemiyor. İşte bu gerçekler kapsamında, gerçekleştireceğimiz iş birliğini çok önemsiyorum. Bu noktada Çin ve Türkiye’nin öncülüğünde; tüm dünyada ekonomik, sosyal ve siyasal bir dönüşümün olanaklı olduğunu görüyoruz. Çin, ekonomik gücü ve teknolojik yenilikçiliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin de, Atatürk devrimlerine bağlı laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak kıtaları birleştiren jeopolitik coğrafyasının kemer rolü birleştiğinde; iş birliğimizin yeni dünya düzeni için, insanlığın varoluşu için çok önemli ve çok özel bir yeri olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖNCÜ İŞLER YAPMAK İSTİYORUM”

“Bir meslek insanı, şehir plancısı bir belediye başkanı olarak, memleketimize yakışan öncü işler yapmak istiyorum” diyen Başkan Çalık, “Pandemi döneminde dayanışma köprüleri kurmak ve vatandaşlarımızın yanında olmak için Dayanışma Askıları yaptık. O gün Çin Devlet Televizyonunun dayanışma askısını haberleştirmesi bu günlerin işareti oldu diyebilirim. Ülkemizde 1393 belediye bulunuyor. Bu belediyelerin hepsi, teknik, idari, sosyal ve teknolojik alanda ortak iş birliği yapmaya hazırlar. Özellikle geliştirilecek finansal modeller ile ciddi gelişmeler elde etmek mümkün. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu ilişkilerin geliştirilmesi için öncü olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“BİRLİKTE GÜÇ OLACAĞIZ, GÜÇLÜ OLACAĞIZ”

18 Mart 2023’de Pekin’de Daxing Havaalanında gerçekleştirilen İnovasyon İş Birliği Protokolü ve Tabela Asma Töreni’ni hatırlatan Başkan Çalık, “İnanıyorum ki o gün orada attığımız imza, iki ülke arasında başlayacak sayısız dostlukların temeli olacaktır. Bu nedenle sizlerle olan bu iş birliğinin ayrı bir önemi olduğuna inancım tamdır. Siz bizimle birlikte dünya dostluğu için milyonlarca insanı buluşturan ve birbirine kavuşturan önemli bir köprü görevi görmektesiniz. Bu misyonunuz şimdi de Beylikdüzü ve Çin arasında önemli bir dostluk köprüsünü oluşturacağına canı gönülden inanıyorum. Bu imza töreni ile dünyada bir ilki birlikte gerçekleştireceğiz. Dünya insanlığı için, ortak geleceğimiz için birlikte çözümler üreteceğiz. Birlikte güç olacağız, güçlü olacağız” dedi.

“İŞ BİRLİĞİMİZİN DAHA DA GELİŞECEĞİNİ BİLİYORUM”

Beijing-Daxing Havalimanı Kenti İlçe Komitesi Genel Sekreteri Wang Youguo ise Beylikdüzü Belediyesi ile kardeş şehir olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek “Bölgemiz sadece Pekin’i bağlamıyor. Çin’in dışa açılan kapısı konumundayız. Beylikdüzü de Türkiye’nin dışa açılan kapılarından biri. Bu protokolle birlikte geleceğe dönük iş birliğimizin daha da gelişeceğini biliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beijing-Daxing İlçe Komitesi Genel Sekreteri Wang Youguo arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokolün ardından Türkiye-Çin Uluslararası İnovasyon Merkezi Tabela Töreni yapıldı.

HEYET BEYLİKDÜZÜ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERİ İNCELEDİ

Yarının Öncüsü mottosuyla teknoloji, kültürel alışveriş ve ekonomik iş birliklerin temelini oluşturmak için geçtiğimiz aylarda Çin’i ziyaret eden Başkan Çalık, bu kez Çin heyetini Beylikdüzü’nde ağırladı. Başkan Çalık, Youguo ve beraberindeki heyetle birlikte Beylikdüzü’nde hayata geçirilen projeleri inceledi. Pazar İstanbul Afet Sonrası Barınma ve Lojistik Destek Merkezi, Yaşam Vadisi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ile Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunan heyet, Başkan Çalık’tan projelerle ilgili bilgi aldı.