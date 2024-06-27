İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm projeleri ve teknik şartnameleri onaylı ve dış finansman kaynağı da hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu’nun yapımına başlamak için sadece bir imza bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - 18,5 kilometrelik uzunlukta ve 10 istasyondan oluşan Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı Projesi, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerini kapsayan; Avrupa yakasında raylı sistem erişimi olmayan yaklaşık 4 milyon İstanbullu için hizmet potansiyeline sahip proje olarak dikkat çekiyor.

Hattın geçerliliğini yitiren projeleri ve fizibilite raporu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yeniden çalışılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) onayına sunuldu. Temmuz 2022’de onaylandı. Bakanlık onayını takiben, yaklaşık 1 yılı aşan süreç içerisinde 2022, 2023 ve 2024 Kamu Yatırım Programlarına alınması için 4 kere başvuruldu. Ancak olumlu bir yanıt alınamadı ve uluslararası kredi kullanımı için gerekli olan bu süreç tamamlanamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 kez reddedilen bu proje için şimdi 5. kez başvuru yapıyor.

BATI KESİMİNİN İLK METROSU OLACAK

Yaklaşık iki yıl önce başlayabilecek olan ancak Kamu Yatırım Programına alınmayarak tam 4 kez başlaması engellenen metro projesi, Beylikdüzü-Çobançeşme arasında doğrudan metrobüs aksını takip edecek olup; hem bu akstaki metrobüs yoğunluğunu hafifletecek hem de D-100 üzerindeki araç trafiğini önemli ölçüde azaltacak. Bu hatla birlikte İstanbul’un batısında yaşayan ve hiçbir raylı sistem erişimi olmayan yaklaşık 4 milyon nüfus metrosuna kavuşacak.

Küçükçekmece’de mevcut Halkalı – Gebze Marmaray Hattı ile, tasarım çalışmaları tamamlanan Esenyurt-Saadetdere Uzatma Hattı ve ekspres metro HIZRAY projesi ile entegrasyon sağlanacak. Esenyurt-Saadetdere uzatmasıyla hattın, aynı zamanda İBB tarafından yapım çalışmaları devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı’na da entegrasyonu sağlanmış olacak. Söz konusu güzergahta hattın işletmeye açılması beklenen yıl için günlük 969.630 yolcunun taşınması; 2050 yılında ise günlük 1.307.066 yolcunun taşınması öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİR'E DEVREDİLMESİ İSTENDİ, YANITSIZ BIRAKILDI

Hattın tam bir koridor olarak çalışabilmesi, raylı sistem ağı içerisindeki entegrasyonunun artırılması ve metrobüs yolcusuna hitap edebilmesi için Sefaköy’den İncirli’ye kadar uzatılması gerekmektedir. Bu amaçla İBB, hattın İncirli’ye kadar olan etabını da yapmaya teknik ve finansal olarak hazır olduğunu hem sözlü hem de yazılı olarak ilgili kurumlara defaten bildirmiş; ancak 7,5 km’lik İncirli Sefaköy kısmının yapımının İBB’ye devredilmesi için yapılan bu başvurulara da bir cevap alınamadı. İlçe belediyeleri arasında yapılan görüşmelerde halkın İBB’den ulaşım anlamında en büyük beklentisi olduğu sık sık gündeme gelen bu hattın daha fazla gecikmeden yapımına başlanabilmesi, hattın geçtiği ilçelerde yaşayan vatandaşların daha nitelikli ve daha konforlu bir toplu ulaşıma kavuşmaları için bir an önce Kamu Yatırım Programına alınması gerekiyor.