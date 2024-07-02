İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin Türkiye örnek olan Beslenme Saati Uygulaması ile bugüne kadar 450 bin paketi çocuklara ulaştırılırken, yaklaşık 45 milyon TL’lik bir sosyal destek sağlandı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin Türkiye örnek olan Beslenme Saati Uygulaması hakkında da bilgiler verdi.

Başkan Çalık, okulların kapanmasıyla birlikte Beslenme Saati Uygulamamıza eylül ayına kadar ara verdiklerine dikkati çekerek, "Beslenme Saati hem çok gurur duyduğumuz hem de içimizi kanatan bir meseledir. Uygulamadan faydalanan çocuklarımızın sayısının artmasından asla gurur duymuyoruz. Bunun aksine sayının azalmasından mutlu olduğumuz bir işi yapıyoruz. Bugüne kadar 450 bin paketi çocuklara ulaştırdık ve yaklaşık 45 milyon TL’lik bir sosyal destek sağladık. Okulların açılmasıyla birlikte uygulamamız kaldığı yerden devam edecek. Durmasına, aksamasına asla müsaade etmeyeceğim. Beylikdüzü’nde hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk olmayacak. Türkiye’de çocukların yüzde 12’sinin yetersiz beslendiğini, beslenme çantaları bomboş okula giden çocukların yaşadığı hayal kırıklığını ve isyanını unutmamalıyız” diye konuştu.

Başkan Çalık, Beylikdüzü’nde her mahalleye bir kreş hedefiyle yola çıktıklarını da dile getirerek, kadınların sırtındaki bakım yükünü azaltmak ve çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yola çıktıklarını belirterek, "Yuvamız Beylikdüzü” çatısı altında Mutlu Çocuk Merkezimizi tamamladık. Çocuklarımıza yatırım, geleceğimize yatırım demek ve bu bilinçle Beylikdüzü, önce çocuklarımız için nefes olsun istiyoruz. Hedefimiz, çocuk dostu bir kent olmak. Çocukların mutluluklarını, gözlerindeki pırıltıyı gördükçe ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görmüş oluyoruz” dedi.