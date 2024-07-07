İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde düzenlenen ‘Parklarda Caz’ etkinliğinde sahne alan gruplar, müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - İKSV tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali’nin sevilen etkinliklerinden olan Parklarda Caz, Beylikdüzü Belediyesi’nin de katkılarıyla müzikseverleri Yaşam Vadisi’nde buluşturdu.

İKSV’nin Parklarda Caz etkinliği kapsamında Yaşam Vadisi’nde caz rüzgarı esti. ‘6 Mayıs Gençliğimiz Var’ sahnesinde düzenlenen konserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yaşam Vadisi’nde ilk sahne alan grupfestivalin bu yılki Genç Caz+ programına seçilen Zekeriya Şahiner Quartet oldu. Ardından yine Genç Caz+ programına seçilen Mojo5 45' ve Alan 45' grupları müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Yaşam Vadisi’ne gelen sanatseverler, genç grupları uzun süre ayakta alkışladı. Son olarak Balkanlar ve Güney Amerika’nın seslerini bir araya getirdiği müziğine ska, punk ve hip-hopkarıştırıp ortaya rengârenk bir cümbüş çıkartan Macar grup Duckshell grubu geniş bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Konserin sonunda Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Ali Rıza Der, Duckshell grubuna teşekkür ederek çiçek verdi.