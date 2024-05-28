Beylikdüzü halkı “Beylikdüzü Nefes Alıyor” etkinlikleriyle güne zinde başlıyor. Vatandaşlara ücretsiz olarak, kayıt şartı gerekmeden uzman eğitmenler eşliğinde açık havada sabah sporu yapma imkânı sunuluyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte açık hava spor etkinliklerine başladı. “Beylikdüzü Nefes Alıyor” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde 7’den 70’e tüm vatandaşlara, ilçenin farklı alanlarında, uzman eğitmenler tarafından ücretsiz pilates ve yoga yapma imkânı sağlanıyor.

HAFTANIN BEŞ GÜNÜ PİLATES, ÜÇ GÜNÜ YOGA

29 Ağustos’a kadar sürecek etkinliklerde, haftanın beş günü pilates, üç günü ise yoga yapmak mümkün. Yaşam Vadisi 1.Etap, Belediye Çamlık Parkı, Yakuplu Kent Ormanı ve Gürpınar Kent Ormanı’nda gerçekleşen etkinliklerde kayıt şartı da aranmıyor. Programla ilgili detaylı yer ve saat bilgisine Beylikdüzü Belediyesi’nin internet sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresinden erişilebilir.