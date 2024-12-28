İstanbul Beylikdüzü’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir SUV araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 28 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza sabah saatlerinde meydana geldi

Kaza, sabah saat 05.30 sularında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yusuf Çetin yönetimindeki 34 KIR 606 plakalı Nissan marka SUV araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol ayrımında bariyerlere çarpan araçta sürücü Yusuf Çetin sıkıştı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, 28 yaşındaki Yusuf Çetin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan diğer yolcular Y.G. ve 21 yaşındaki M.Ş. ise hafif yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis soruşturma başlattı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Bariyerlere çarparak hurdaya dönen SUV araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yağışın yol açtığı zemin kayganlığının kazada etkili olduğu tahmin ediliyor.