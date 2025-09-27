İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik otizmli çocuklara işkence yapıldığı iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu merkezin kapatılmasına karar verdi. Bakanlık, ihmalde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu ve dava sürecinin titizlikle takip edileceğini açıkladı.

Bakanlık, Beylikdüzü'ndeki bakım merkezine kapatma kararı verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan özel bir bakım merkezinde otizmli çocuklara yönelik işkence yapıldığına dair basında çıkan iddiaların ardından harekete geçti. Bakanlık, iddiaların tespit edilmesinin ardından il müdürlüğünce hızlı bir teftiş başlatıldığını duyurdu. Yapılan incelemelerin ardından söz konusu merkeze yönelik kapatma kararı alındı.

İhmali bulunanlar için suç duyurusu

Bakanlık açıklamasında, bakım merkezindeki ihmali bulunan kişilerin iş akdinin feshedildiğini ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Bakanlık, dava sürecini titizlikle takip edeceğini ve ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için müdahil olacağını vurguladı.

Engelli bireyler diğer merkezlere yerleştiriliyor

Kapatma kararı alınan bakım merkezinden hizmet alan engelli bireylerin başka bakım merkezlerine yerleştirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bakanlık, mağdur bireylerin en iyi şekilde bakım almasını sağlamak adına sürecin hızla ilerlemesi için gerekli adımları atıyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: