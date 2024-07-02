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Bu arada, kentin uzak bölgelerinde görünen yoğun duman vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yakuplu Mahallesi 226. Sokak'taki çöplerin bulunduğu otluk alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

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